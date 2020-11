Demi Lovato se rase la tête, un relooking audacieux

Angelo Kritikos / @angelokritikos

Puis, son coiffeur, Paul Norton, qui a travaillé sur son style avec l'experte en beauté Amber Maynard Bolt, a résumé à la perfection notre impression. Paul a dit à la superstar : "TU AS DU CRAN, PETITE."

Il y a tout juste trois jours, lors des E! People's Choice Awards 2020, Demi s'était métamorphosée en bombe blonde pour son rôle de présentatrice. Pour son arrivée flamboyante, l'interprète de "Sorry Not Sorry" portait une combinaison incandescente signée Naeem Khan avant de dévoiler sa chevelure plus claire.