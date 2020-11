Emma Roberts se souvient de la difficulté à congeler ses ovocytes à cause de son endométriose

Sur le même sujet : Emma Roberts confirme sa grossesse et révèle le sexe de son futur bébé

Emma Roberts dévoile son ventre… et son âme.

On sait tous que l'actrice d'Holidate attend son premier enfant avec Garrett Hedlund. D'ailleurs, la star du numéro de décembre/janvier de Cosmopolitan a dévoilé son ventre rond pendant le shooting. Pour l'interview avec Stephanie Danler qui accompagne les images, l'actrice de 29 ans s'est confiée notamment sur son endométriose, ses problèmes de fertilité, la congélation de ses ovocytes et enfin sur sa grossesse.

"À 16 ans, je pensais qu'à 24 ans, je serais mariée avec des enfants. Et quand j'ai eu 24 ans, je me suis dit : « Tu te souviens quand tu as dit que tu serais mariée avec des enfants ? » Avec mon travail, surtout en tant qu'actrice, avec les voyages et toutes les heures, ce n'est pas toujours propice au fait d'avoir une vie traditionnelle."

Mais avoir des enfants est devenu une priorité après qu'Emma a appris qu'elle souffrait d'endométriose sans le savoir depuis l'adolescence. "J'ai toujours eu des crampes et des règles débilitantes, à tel point que je ratais les cours et que plus tard, j'ai dû annuler des rendez-vous", a-t-elle confié. "J'en ai parlé à mon docteur, qui n'a pas vérifié davantage et m'a renvoyée en pensant peut-être que j'exagérais. À l'approche de la trentaine, j'ai senti que je devais plutôt prendre une femme docteur. C'était la meilleure décision. Elle m'a fait passer des tests, elle m'a envoyée voir un spécialiste. Au bout du compte, on a vu que je n'exagérais pas. Mais à ce stade-là, ça avait affecté ma fertilité. On m'a dit : « Vous devriez congeler vos ovocytes ou étudier d'autres options. »"