George Clooney déclare qu'il ne savait pas que sa vie était "incomplète" avant d'avoir rencontré Amal

Après que George Clooney eut divorcé en 1993, l'acteur s'était fait à l'idée de rester célibataire toute sa vie. Du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Amal Clooney en 2013 et, à partir de là, tout a changé.

"Je me disais : « Je ne me marierai jamais. Je n'aurai pas d'enfants »", a reconnu le grand acteur à GQ à l'occasion du 25e anniversaire de son numéro spécial "Hommes de l'année". "Je vais travailler, j'ai de super amis, ma vie est complète, je vais bien. Et j'ignorais à quel point elle était incomplète, jusqu'à ce que je rencontre Amal. Et, soudain, tout a changé. Et je me suis dit : "Oh, en fait, il y avait un énorme espace vide. »"

Après leur mariage en grande pompe en Italie, l'acteur d'Ocean's Eleven est devenu un nouvel homme. "Je n'avais jamais été dans la position où la vie de quelqu'un était infiniment plus importante à mes yeux que la mienne", a-t-il avoué au magazine. "Vous comprenez ? Et ajoutez à cela deux personnes de plus, qui sont petites et ont besoin d'être nourries."