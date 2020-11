Megan Fox explique comment elle a sauvé son mec, Machine Gun Kelly, de ses "tendances autodestructrices"

Sur le même sujet : Machine Gun Kelly déclare que Megan Fox "l’a sauvé"

Si les âmes sœurs existent, Megan Fox semble avoir trouvé la sienne en la personne de Machine Gun Kelly.

Dans une interview pour Nylon sortie mardi 17 novembre, l'actrice de 34 ans a évoqué sa relation "unique" avec le vainqueur aux VMA.

"Je n'essaie jamais de le contrôler", a commencé la star de Transformers. "C'est plus qu'il se tourne vers moi pour éviter ses tendances autodestructrices. Et c'est là que je suis utile, car seul et laissé à lui-même, je ne sais pas s'il a envie de prendre soin de lui", a précisé l'actrice.

Megan, qui est en couple avec l'interprète de "Bloody Valentine" depuis juin, a décrit avec poésie leur dynamique en parlant de "proportions mythiques".

"L'aimer, c'est comme être amoureuse d'un tsunami ou d'un feu de forêt", a-t-elle reconnu en riant. "L'intensité de notre fusion est irrésistible, et le danger est si fort et si beau qu'on ne peut qu'y céder avec révérence et gratitude."