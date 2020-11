Regardez Ariana Grande faire le grand écart et twerker dans le clip très sexy de "34+35"

Sur le même sujet : "Positions" d’Ariana Grande : son album le plus sexy ?

Ariana Grande nous offre un cours de maths.

La chanteuse nous a dévoilé ses prouesses vocales et physiques dans son nouveau clip très sexy de "34+35" mardi. Le single, qui fait peut-être référence à sa relation avec son compagnon, Dalton Gomez, a retenu l'attention de ses fans fin octobre quand Ariana a sorti son nouvel album, Positions, dans lequel on retrouve le morceau très chaud.

"Tu penses peut-être que je suis dingue / Vu mon appétit / Pour dire les choses simplement / Donne-les-moi", commence-t-elle.

"Est-ce que tu peux tenir toute la nuit ? / Me b****r jusqu'au petit matin / Trente-quatre, trente-cinq", poursuit-elle.

Dans le clip, Ariana joue plusieurs rôles, dont celui d'une scientifique dans un labo et celui d'un robot. Elle va même jusqu'à se transformer en Fembot comme dans Austin Powers ! Mais le moment dont tout le monde parle, c'est quand ses danseuses et elle font le grand écart par terre et commencent à twerker.