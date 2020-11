Michael B. Jordan est nommé l'homme le plus sexy de 2020 par People

Le règne de John Legend en tant qu'homme le plus sexy selon People touche à sa fin, car Michael B. Jordan rejoint officiellement la longue liste des beaux gosses à détenir ce titre.

Le magazine a dévoilé son choix pour 2020 dans l'épisode spécial du Jimmy Kimmel Live! de ce mardi 17 novembre. Michael, qui est arrivé vêtu d'une combinaison anti-contamination, parce qu'on est en 2020 après tout, a révélé son identité après que le présentateur Jimmy Kimmel, et les téléspectateurs chez eux, ont essayé de deviner qui il était.

Alors, l'acteur se sent-il encore plus obligé désormais de faire attention à son apparence ? "Je crois que les attentes sont désormais… elles sont un peu exagérées", a-t-il plaisanté. "Juste un peu. Mais c'est cool comme titre."

Avant l'annonce de la soirée, Legend avait dévoilé son choix de successeur et expliqué pourquoi il se sentait "plus que prêt" passer le flambeau à quelqu'un de nouveau après 365 jours "amusants" et "éprouvants" passés dans la peau de l'homme le plus sexy du monde.

"J'ai apprécié cette expérience et j'ai essayé de m'en amuser, mais je suis plus que prêt à rendre mon titre", a partagé le chanteur-compositeur dans une interview avec People.