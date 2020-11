La vidéo de Jack Black dansant en slip de bain sur "WAP" vaut le détour !

Alors qu'on pensait l'année 2020 définitivement gâchée, Jack Black est venu sauver l'humanité de la déprime en dansant en slip de bain sur "WAP".

Tout le monde s'accorde à dire que nous vivons une année difficile, mais l'acteur a décidé de nous rendre le sourire avec sa dernière vidéo hilarante en date. Vous vous souvenez du tube de l'été de Cardi B avec Megan Thee Stallion ? Eh bien, la star de Jumanji vient de nous dévoiler sa version à lui, en répondant au challenge dansant de "WAP" sur TikTok.

Vêtu simplement d'un tout petit slip de bain rouge, l'acteur donne tout, tout en se faisant arroser par un jet d'eau. Le comique entame une chorégraphie monumentale, en tapant du poing par terre, en donnant des coups de bassin sexy et en secouant son popotin divin au son du hit. Résultat, la vidéo n'est pas passée inaperçue et a déjà amassé plus d'1,4 million de likes sur Instagram depuis sa publication dimanche.

"DÉFI ACCEPTÉ", a écrit Jack Black. "[emoji appareil photo] @taylorstephens arroseur professionnel @buzz_lightyear_5000."