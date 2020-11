Gwen Stefani dévoile sa bague de fiançailles offerte par Blake Shelton, aux People's Choice Awards

Sur le même sujet : Gwen Stefani dévoile sa bague de fiançailles

Gwen Stefani vient à nouveau de prouver qu'elle était la plus grande fan de Blake Shelton.

Le couple de stars était de sortie aux E! People's Choice Awards 2020 dans la nuit de dimanche à lundi. Et si Gwen ne pouvait pas entrer à cause des mesures de sécurité liées au coronavirus, elle a apporté son soutien à son nouveau fiancé dans sa voiture, alors qu'il remportait le prix de chanteur country de l'année, au Barker Hangar de Santa Monica.

"Soirée à deux avec Blake Shelton", a commencé Gwen dans une vidéo sur sa story Instagram avec son mec. "Donc, en gros, je dois rester dans la voiture à cause du COVID", a-t-elle ajouté en montrant en gros plan sa bague de fiançailles. "Mais je suis ici pour soutenir Blake, au cas où il gagne."

En attendant dans le véhicule, on a entendu "Happy Anywhere", la chanson du couple, à la radio. "C'est en ce moment. On est à la radio, silence !", a précisé la chanteuse de No Doubt.

Un peu plus tard, Gwen est retournée sur Insta pour annoncer à ses fans que Blake avait gagné : "Bon, on est de retour, on est de retour, et Blake Shelton vient de gagner le People's Choice Award."