Toutes les maisons de stars aperçues pendant les People’s Choice Awards 2020

Renée Zellweger

Zellweger, coiffée d'une casquette des Texas Longhorns, a également surpris Lopez avec un gentil message vidéo durant son discours de remerciements. "Je suis une fan et j'admire depuis longtemps ton travail, ton inflexible conscience professionnelle et ton authentique et magnifique audace faite de passion, de vision, de détermination, d'estime de soi et de courage", a-t-elle dit à Lopez. "Tu as repoussé toutes les limites depuis des décennies, et cette année, avec Queens, tes concerts, ta musique, ta famille, ton militantisme pour rendre le pouvoir aux femmes et ton incroyable spectacle de mi-temps au Super Bowl, tu as mis la barre dans la stratosphère, tu es une visionnaire créative aux talents multiples, tu es une inspiration et tu es sans nul doute une icône."