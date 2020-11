Vous devez voir ces moments pris sur le vif aux People’s Choice Awards 2020

Ellen DeGeneres

Quelques mois après que le Ellen DeGeneres Show a été accusé d’entretenir un "environnement de travail toxique", la présentatrice de 62 ans a reçu le prix de talk-show de journée de 2020 et a remercié son équipe dans un discours rempli de sincérité.

"Je n'accepte pas seulement ce prix pour moi, je l'accepte de la part de mon incroyable équipe, de mes incroyables collaborateurs qui rendent cette émission possible", a-t-elle dit. "Ils répondent présents chaque jour, ils se donnent à 100 pour cent, 100 pour cent du temps. C'est 250 personnes multipliées par 170 émissions par an multipliées par 18 ans. Si on retient 2 et qu'on divise le tout par 11, ce que je veux dire, c'est que je les aime et que je les remercie pour ce qu'ils font chaque jour pour permettre à cette émission d'être la meilleure possible chaque jour."

Elle a aussi remercié ses fans. "Je sais que ce prix vient du public. Je vous dis merci à vous, le public", a-t-elle continué. "Merci à tous mes fans de me soutenir, de m'épauler. Je ne saurais vous dire combien je suis reconnaissante et combien ça me touche. Bien plus que je ne pourrais vous le dire, surtout en ce moment."