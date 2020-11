Les 7 moments les plus époustouflants des People's Choice Awards 2020

La vie, c’est comme un puits

Lors de son discours de remerciements, Tyler Perry, Champion du public aux PCA 2020, nous a offert un message positif pour nous donner de l'espoir et nous faire traverser cette année, et celles qui suivront. Il a commencé avec une parabole autour d'un puits qu'il voulait faire construire devant chez lui. S'il a embauché un ingénieur pour trouver l'eau, le processus fut ardu, coûteux et s'est soldé par plusieurs échecs, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à dix centimètres du bonheur.

"Dans ce monde, on creuse tous des puits. On creuse des trous en matière de relations, où l'on met tout son temps, tous ses efforts, toute son énergie, et parfois, on n'obtient pas ce dont on a besoin. On met tout ce temps, ces efforts et cette énergie dans des rêves et des affaires et on n'obtient pas ce qu'on recherche, mais si vous continuez de creuser, mon Dieu, si vous pouviez m'entendre, continuez de creuser. Vous n'êtes peut-être qu'à dix centimètres de tout ce que vous avez toujours voulu dans la vie."