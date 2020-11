Le message de Blake Shelton pour sa "nouvelle fiancée", Gwen Stefani, fait chavirer les cœurs aux PCA

Christopher Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

"Merci à ma nouvelle fiancée, Gwen Stefani", a-t-il partagé. "C'est S-t-e-f-a-n-i, si vous avez besoin d'aller sur Google pour savoir qui c'est. Merci pour ton inspiration, et je vous aime, les amis, merci."

La victoire de l'interprète de "Nobody But You" arrive moins d'un mois après qu'il a confirmé leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. Comme il l'a écrit sur Insta : "Hé @gwenstefani merci d'avoir sauvé mon année 2020... Et le reste de ma vie. Je t'aime. J'ai entendu un OUI !"

Et pour ceux qui se demandent où était l'intéressée pendant la cérémonie, on a la réponse !