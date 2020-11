Découvrez les incroyables changements de tenues de Demi Lovato aux E! People’s Choice Awards 2020

On ne peut pas dire qu'on soit surpris que Demi ait tout donné vu qu'elle était très certainement surexcitée de présenter les PCA 2020.

Durant son monologue, l'interprète de "Sorry Not Sorry" a fait remarquer : "C'est le but de cette soirée, célébrer les gens, la musique, les séries et les films qui nous ont aidés à surmonter 2020… et cette soirée est dédiée au public, ils nous rejoignent en direct, ce sont nos super fans venus de tout le pays et tous sont dans le carré VIP."