Mindy Kaling fait sa première apparition en public depuis la naissance de son 2e enfant, aux PCA 2020

C'est une sacrée année pour Mindy Kaling !

Au cours des E! People's Choice Awards 2020 de cette nuit, la série Netflix Mes premières fois a remporté le prix de la série comique de 2020. Pour venir chercher ce trophée, on a retrouvé la jeune star Maitreyi Ramakrishnan et Mindy Kaling, dont c'était la première intervention publique depuis l'annonce de la naissance de son deuxième enfant.

"On n'en revient pas d'être en si bonne compagnie avec les autres nominés", a reconnu Mindy sur scène. "C'est génial de se retrouver avec ces séries. Merci infiniment pour ce trophée et un immense merci à Netflix et Universal TV. Ça signifie beaucoup pour nous, surtout venant de vous, les fans. Quand on a commencé à raconter l'histoire d'une jeune Indo-Américaine et de sa famille, on ne savait pas qu'on aurait une telle réaction."

Maitreyi a également remercié les fans de culture pop à travers le monde d'avoir accueilli les bras ouverts cette famille pas comme les autres : "Merci beaucoup d'avoir cru en nous. C'est incroyable de voir comment la série a touché les gens de couleur, la communauté LGBTQIA+, les communautés immigrées et les gens du monde entier."