Jennifer Lopez et Addison Rae établissent la tendance la plus torride des People's Choice Awards

Sur le même sujet : Sofia Vergara Receives Her Last "Modern Family" Award

Une raison de plus pour nous d'adorer les E! People's Choice Awards 2020.

La cérémonie animée a enfin eu lieu et qui de mieux pour établir les prochaines tendances mode d'Hollywood que les stars qui y assistaient ?

C'est ainsi que Jennifer Lopez, Addison Rae, Demi Lovato et d'autres stars ont fait rougeoyer le tapis rouge de cette année. Non, vraiment, le rouge était la couleur à la mode à porter aux PCA, et c'est un choix audacieux mais surprenant dont on ne se lasse pas.

Leurs ensembles allaient de l'épuré au sophistiqué en passant par le théâtral et l'audacieux, rendant chaque photo plus intéressante que la précédente.

On en veut pour preuve notre galerie photo ci-dessous. Certains des moments les plus élégants des E! People's Choice Awards (et notre liste des stars les mieux habillées) ne sont qu'à un défilement de souris.