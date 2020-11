Découvrez Armie Hammer et d'autres hommes élégants en costume aux People's Choice Awards 2020

Sur le même sujet : Blake Shelton Thanks New Fiancee Gwen Stefani at 2020 PCAs!

Applaudissons ces messieurs, comme il se doit ! Un nombre impressionnant de stars hollywoodiennes étaient réunies cette nuit pour les People's Choice Awards 2020, et si on ne s'est pas encore remis de toutes les tenues de Demi Lovato, présentatrice d'un soir, ou de la robe rouge hyper sexy de Jennifer Lopez, soulignons que de nombreux hommes dans le public étaient aussi sur leur 31 et méritent d'être salués ! On parle autant des remettants que des nominés, d'Armie Hammer à Mario Lopez, en passant par Blake Shelton, qui a été élu meilleur artiste de country de 2020 (et qui, au passage, a fait une jolie dédicace à sa "toute nouvelle fiancée", la chanteuse Gwen Stefani, en recevant son prix !). N'oublions pas Karamo Brown de Queer Eye et Kendrick Sampson, de la série Insecure, qui ont tous deux discuté avec Giuliana Rancic pendant Le Tapis rouge, live de E! avant la grande cérémonie. Découvrez ces stars et d'autres hommes élégants en costume aux People's Choice Awards 2020 dans notre galerie ci-dessous !