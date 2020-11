Le discours de remerciements de Tyler Perry aux PCA est exactement ce qu'on voulait entendre en 2020

Sur le même sujet : Aux PCA, Tyler Perry raconte son histoire sur le fait de ne rien lâcher

Le Champion du public de 2020 a parlé.

En montant sur la scène des E! People's Choice Awards 2020 pour recevoir son prix après une présentation inspirée de son amie Tiffany Haddish, et l'assistance virtuelle du personnel de son studio à Atlanta, Tyler Perry a livré un message qu'on n'est pas près d'oublier.

"Je suis si inspiré et touché par ce moment. Je suis reconnaissant. Quand je pense à tous ces gens... ils m'inspirent à chaque fois", a déclaré la star, en référence à ses employés qui travaillent de chez eux. "Alors quand la pandémie a frappé, je savais que je devais faire tout mon possible pour m'assurer qu'ils puissent continuer d'aller dans la belle direction dans laquelle ils vont dans la vie... Alors que je pense à eux, j'ai envie de partager quelque chose avec vous très rapidement."

Le réalisateur nous a alors offert une petite parabole avec un puits qu'il avait fait construire devant sa première maison, combien il lui avait causé de soucis et le fait qu'au moment où il était sur le point de jeter l'éponge, l'homme qu'il avait engagé pour les travaux avait décroché le gros lot en trouvant l'eau nécessaire. Pourquoi cette histoire, seriez-vous tenté de demander ? Eh bien, écoutez Tyler vous donner la réponse : "Dans ce monde, on creuse tous des puits. On creuse des trous en matière de relations, où l'on met tout son temps, tous ses efforts, toute son énergie, et parfois, on n'obtient pas ce dont on a besoin. On met tout ce temps, ces efforts et cette énergie dans des rêves et des affaires et on n'obtient pas ce qu'on recherche, mais si vous continuez de creuser, mon Dieu, si vous pouviez m'entendre, continuez de creuser. Vous n'êtes peut-être qu'à dix centimètres de tout ce que vous avez toujours voulu dans la vie."