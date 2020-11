Tracee Ellis Ross et d’autres dominent le tapis rouge en tailleur-pantalon aux People’s Choice Awards

Sur le même sujet : Tracee Ellis Ross Talks Power of Clothes While Accepting Icon Award

Préparez-vous à pousser des ooh et des aah…

Les E! People's Choice Awards 2020 ont eu lieu, et les stars étaient présentes et sur leur 31 pour l'occasion. Dimanche 15 novembre, les stars ont fait tourner les têtes et tomber les mâchoires devant leur élégance naturelle, leurs mises en beauté glamour et leur charme magnétique.

Pour lancer les hostilités, Giuliana Rancic animait Le Tapis rouge, live sur E!, et l'émission était pour le moins spectaculaire. En fait, on n'a pas pu s'empêcher de remarquer le nombre de stars qui avaient opté pour le tailleur-pantalon et ont fait sensation sur le tapis rouge.

C'est exact, de nombreuses stars ont laissé tomber la sempiternelle robe de bal et opté pour quelque chose de plus remarquable. La preuve ? La présentatrice Demi Lovato brillait de mille feux dans sa flamboyante combinaison signée Naeem Khan qui était parsemée d'une explosion de sequins.

La lauréate du prix d'Icône de la mode, Tracee Ellis Ross, a prouvé qu'elle était bien la reine de la mode quand elle a gratifié le tapis rouge de son tailleur-pantalon couleur café. De ses somptueux boutons dorés à ses imposantes boucles d'oreilles, son look était de toute beauté.