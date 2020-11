Tracee Ellis Ross, Demi Lovato et les autres stars les mieux habillées aux People’s Choice Awards 2020

Sur le même sujet : Tracee Ellis Ross Talks Power of Clothes While Accepting Icon Award

La catégorie de ce soir est… les E! People's Choice Awards 2020 !

Icônes de la mode, intrépides élégants et stars aux looks hollywoodiens plus classiques se sentaient chez eux sur le tapis rouge des PCA, qui ont eu lieu dimanche 15 novembre depuis le Barker Hangar à Los Angeles.

Et, avec la fin de 2020 enfin en vue (et heureusement !), les stars et leurs équipes de mise en beauté ont tout donné pour l'une des dernières cérémonies de l'année.

Les moments forts du tapis rouge : combinaisons et tailleurs-pantalons monochromes faisaient fureur, comme on a pu le voir sur la lauréate du prix d'icône de la mode Tracee Ellis Ross, la présentatrice des PCA Demi Lovato et la nominée Jameela Jamil, et Tiffany Haddish a eu son heure de gloire grâce à une robe longue à fleurs signée Prabal Gurung.

Giuliana Rancic, de E!, a rejoint Tracee Ellis Ross avant le début de la cérémonie, pour aborder son amour de toujours pour la mode.

"Dès que je suis sortie de l'utérus, j'ai demandé, où sont les paillettes ? Où sont les plumes ?" a plaisanté Tracee. "Donnez-les-moi ! La mode, j'adore la mode ! Qu'on me donne tout."