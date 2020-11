Tracee Ellis Ross, l'Icône de la mode, a parlé du pouvoir des vêtements aux People's Choice Awards

Sur le même sujet : Tracee Ellis Ross Talks Power of Clothes While Accepting Icon Award

Tracee Ellis Ross et la mode ne font officiellement plus qu'un.

L'actrice est montée sur scène en Alexander McQueen, excusez du peu, aux E! People's Choice Awards pour recevoir le prix d'Icône de la mode en disant "Je le veux" à la mode. Elle a ensuite remercié le public en justifiant son amour pour le shopping, avant de faire une dédicace à Diana Ross, sa mère légendaire, de secouer sa jupe comme une cape et de hurler "Je suis une icône de la mode !"

Tracee a prouvé son côté iconique en deux minutes, comme si on ne le connaissait pas déjà.

"People's Choice, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir validé mes habitudes de shopping et la Tracee adolescente qui suppliait sa mère de lui donner un budget vestimentaire saisonnier. Spoiler alert, je ne l'ai jamais reçu", a commencé la star. "Au passage, merci à mon père d'avoir payé ce jean en daim couleur châtaigne Ralph Lauren que j'ai réussi à lui faire acheter quand j'avais 14 ans, pour son style impeccable et parce qu'il est mon jumeau en termes d'humour. Et, évidemment, je dois remercier l'icône elle-même, ma mère, non seulement pour sa superbe éducation et pour ne pas avoir dit oui à mes exigences les plus folles, mais aussi pour son style et son glamour qui m'ont montré le pouvoir de la mode."