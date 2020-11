Découvrez les portraits studio de Demi Lovato et d’autres stars aux E! People’s Choice Awards 2020

Sur le même sujet : Demi Lovato va présenter les E! People's Choice Awards 2020

Ces stars sont prêtes pour leur gros plan.

Dimanche 15 novembre, les plus grandes et plus chatoyantes étoiles d'Hollywood se sont réunies afin de célébrer le meilleur du cinéma, de la télévision et de la culture pop aux E! People's Choice Awards 2020. Présentée par Demi Lovato, la cérémonie pouvait se targuer d'avoir une liste de participants de premier choix.

Afin de rendre la soirée encore plus mémorable, la plupart des présentateurs, artistes et nominés de la cérémonie ont fait un détour par le studio portrait exclusif des E! PCA afin de prendre des photos inoubliables. Leurs clichés sont à ne surtout pas rater !

Pour commencer, la présentatrice et chanteuse Demi Lovato était flamboyante dans sa robe scintillante. Grâce à ce portrait studio, on a pu voir de plus près cette création signée Naeem Khan.

Karamo Brown, de Queer Eye, était aussi à tomber sur son portrait studio, vêtu d'un sublime costume rose pâle. On adore voir un homme en pastel.

Oh, et Sofia Carson, on aurait dit une véritable icône d'Hollywood sur sa photo !