Demi Lovato se moque de ses fiançailles éclair avec Max Ehrich aux People's Choice Awards 2020

Rich Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

En octobre 2020, la star de 28 ans a annoncé qu'elle allait présenter les PCA cette année.

"Tu peux garder un secret, non, @ddlovato ? Tu as un truc de prévu dimanche 15 novembre ?", pouvait-on lire sur le compte Twitter d'E! News, le 27 octobre. Et Demi a répondu : "Je sais pas... peut-être présenter les @peopleschoice ?!?!? #PCA."

2020 est à l'évidence une sacrée année pour l'interprète de "Confident". Comme on le sait, elle a démarré l'année avec un hit, "Anyone", qu'elle a chanté aux Grammys. Puis, elle a mis tout le monde d'accord en interprétant l'hymne américain, "The Star-Spangled Banner", au 54e Super Bowl à Miami.

Et le mois dernier, Demi a assuré sur la scène des Billboard Music Awards 2020. Elle nous a aussi offert tout au long de l'année de belles ballades, dont "I Love Me", "I'm Ready" avec Sam Smith, "Still Have Me" et "Commander in Chief".

"C'est très important pour moi d'utiliser ma célébrité pour quelque chose qui va au-delà du simple fait de chanter", a-t-elle expliqué à CNN en octobre à propos de son titre "Commander in Chief".