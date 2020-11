Mandy Moore dédie son People's Choice Award à "l’amour de sa vie", Taylor Goldsmith, et à leur bébé

NBC

L'actrice qui a prêté sa voix à l'héroïne de Raiponce a aussi admis qu'elle avait annoncé sa grossesse au créateur de This is Us, Dan Fogelman, avant de partager la nouvelle avec la majeure partie de sa famille. En octobre, Mandy a déclaré aux journalistes : "Je l'ai en effet dit à Dan avant de l'annoncer à la majeure partie de ma famille. Parce que je voulais qu'il le sache en préparation de l'écriture de la saison à venir, qu'il sache à quoi s'attendre et, étrangement, j'étais nerveuse."

Dan a répondu en disant : "Pour ma part, j'ai simplement été très heureux pour Mandy." Il a expliqué que l'équipe de production n'avait pas "adapté" ses plans pour la saison à cause de sa grossesse, ajoutant : "On s'en tient au plan."

Les People's Choice Awards 2020 ont été diffusés en direct sur E! et présentés par Demi Lovato. La cérémonie a vu se produire des stars telles que Justin Bieber et Chloe x Halle, et l'on a remis trois prix spéciaux, celui d'Icône du public, de Champion du public et d'Icône de la mode, respectivement à Jennifer Lopez, Tyler Perry et Tracee Ellis Ross.