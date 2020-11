Jennifer Lopez émue aux larmes en recevant le prix d’Icône du public aux People’s Choice Awards 2020

Jennifer Lopez a toujours été une icône dans nos cœurs, mais désormais, c'est officiel.

Dimanche 15 novembre, l'artiste aux multiples facettes a reçu le prix d'Icône du public aux E! People's Choice Awards 2020. Armie Hammer a remis le prix à la star, déclarant à la foule : "Jennifer Lopez a toujours considéré le monde en se disant : « Et si ? » Et si une ancienne danseuse des Fly Girls régnait sur le box-office ? Et si une authentique star de cinéma dominait les classements de musique ? Et si une petite fille du Bronx conquérait le monde de la mode et de la beauté ? Et si elle devenait une icône mondiale ?"

Il a continué : "En l'absence d'assez de modèles pour la guider en chemin, Jennifer en est devenue un par inadvertance. Chacune des étapes qu'elle a entreprises était tout sauf traditionnelle, et elle a poursuivi ses rêves à fond sans jamais attendre que quelqu'un d'autre ne lui en donne l'autorisation. Jennifer ne sait pas seulement comment apprendre quelque chose, elle le maîtrise, elle est audacieuse et courageuse et ne s'arrête jamais. Pourtant, en tant que co-vedette et ami, je sais que sa plus grande force est sa générosité. Jennifer dirige avec compassion et gentillesse et sa joie de vivre est contagieuse, peu importe les sommets qu'elle ait atteints, c'est resté la même fille, Jenny du quartier. Votre Icône du public 2020, Jennifer Lopez."