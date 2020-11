Le duo Chloe x Halle livre une performance ahurissante de "Ungodly Hour" aux People’s Choice Awards 2020

Chloe x Halle ont sorti Ungodly Hour en juin, et leur titre s'est classé à la 16e place du Billboard 200.

"Sur cet album, nous avons des titres qui parlent de nos doutes, nos hauts et bas, nos amours, certaines choses cochonnes que l'on fait", a déclaré Halle à Erin Lim de The Rundown quand l'album est sorti dans les bacs. "Pour cet album, Ungodly Hour, nous voulions changer la façon dont les gens nous voyaient, parce qu'on nous fait toujours des compliments et qu'on nous dit : « Oh, vous êtes de vrais anges », alors nous voulions prendre cette image et la renverser. Montrer l'autre côté des choses, notre côté brut, les incertitudes qu'on ressent — tout cela à la fois — et montrer qu'on est plus qu'une seule chose, et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui fait notre personnalité."