Ellen Pompeo, la star de la télé féminine de 2020 aux People's Choice Awards, lance un message d'amour

Sur le même sujet : Les E! People's Choice Awards 2020 en chiffres

Ne doutez jamais du pouvoir des fans de Grey's Anatomy.

Alors qu'on essaie encore de se remettre du retour surprise de Patrick Dempsey dans le premier épisode de la 17e saison, Ellen Pompeo a remporté le prix de star de la télé féminine de 2020 aux E! People's Choice Awards et elle est montée sur scène pour remercier le public pour ce prix... et suggérer que c'était le public qui méritait les applaudissements.

"Sans vous, qui nous soutenez et qui nous regardez chaque semaine, on ne s'amuserait pas autant qu'on le fait et on ne toucherait pas toutes ces vies qu'on a l'occasion de toucher et on ne pourrait pas vivre nos rêves", a-t-elle lancé. "Alors, c'est à vous que je devrais remettre ce prix."

Grey's Anatomy parle "d'amour et de tolérance", a-t-elle expliqué, ce qui rend ce trophée d'autant plus beau.

"Ce prix est la confirmation que les gens répondent à ces idées, ils répondent au concept de l'amour, ils répondent au concept de la tolérance", a-t-elle lancé. "Ils répondent à l'idée de s'entraider."