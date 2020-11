Justin Bieber livre des interprétations touchantes de "Lonely" et "Holy" aux People's Choice Awards 2020

Justin s'est aussi connecté sur Instagram dimanche, en début de soirée, pour exprimer sa gratitude et envoyer des ondes positives à ses fans avant la cérémonie, et il a partagé un petit extrait de ses répétitions privées aux People's Choice Awards.

"Toute ma vie, j'ai su que mon devoir était de divertir. On m'a offert ces aptitudes que je voulais montrer. Mon cœur, en vieillissant, je demande à Dieu de parfaire mon cœur", a-t-il écrit en légende de cette vidéo. "Pour m'assurer que mes intentions sont pures. Mon intention est d'inspirer, de soulever, de valoriser et de mener les gens pour connaître et voir l'amour de Dieu. Pour rappeler aux gens la joie et les merveilles qui nous entourent. La peur du rejet peut nous empêcher d'atteindre notre vrai potentiel. Mais demander à Dieu de se servir de nous, même quand on a peur, nous retire cette pression et nous rappelle que c'est Lui qui garde le contrôle."

Si l'on en croit cette prestation, il accomplit sa vocation.