Ellen DeGeneres honore son équipe "incroyable" en acceptant son People's Choice Award

Sur le même sujet : Ellen DeGeneres Accepts E! PCAs Win on Behalf of "Amazing" Staff

Ellen DeGeneres tient à exprimer sa gratitude cette année, et pour une bonne raison !

Ce dimanche 15 novembre, l'humoriste a accepté le prix de talk-show de journée de 2020 aux E! People's Choice Awards. Ellen avait enfilé son costume préféré pour monter sur scène et saluer ses fans qui suivaient la cérémonie de chez eux.

Dans son discours de remerciement, la présentatrice du Ellen DeGeneres Show a déclaré au public qu'elle était incroyablement reconnaissante de se voir attribuer cet honneur, qu'elle acceptait au nom de toute son équipe. "Merci, merci, merci, de tout mon cœur. Je vous remercie", a lancé la présentatrice. "J'accepte ce prix non seulement en mon nom, mais aussi au nom de mon équipe incroyable sans qui cette émission ne serait pas possible. Ils arrivent et donnent 100 % d'eux-mêmes chaque jour, sans exception."

Et d'ajouter : "Je les aime tous, je les remercie pour ce qu'ils font chaque jour pour que cette émission soit la meilleure qu'on puisse faire chaque jour."