Regardez Chrishell Stause, Giuliana Rancic et d'autres stars se préparer pour les People's Choice Awards

Lumières, caméras, que le spectacle commence !

Les E! People's Choice Awards 2020 sont enfin là, ce qui veut dire que vos stars préférées sont prêtes à ranger leurs survêts et se mettre sur leur 31 pour une soirée pleine de musique, de prix et bien plus encore.

Qu'elles soient présentes en chair et en os au Barker Hangar de Santa Monica, en Californie, ou assistent à l'événement en visio, les célébrités ont pris toutes les précautions pour se préparer avec leurs stylistes, coiffeurs, maquilleurs et bien d'autres membres de leur équipe beauté, avant que Demi Lovato monte sur scène pour présenter l'événement. Comment ont-ils fait ? Merci de nous le demander.

E! News a des photos exclusives de la préparation de sa présentatrice préférée, Giuliana Rancic, pour la cérémonie avec la maquilleuse des stars Emma Willis. Et Chrishell Stause, de Selling Sunset, nous a montré sa transformation capillaire orchestrée par son coiffeur Bradley Leake.

"Non seulement Chrishell a des cheveux incroyables, mais on a aussi fait un tas de tapis rouges et d'événements ensemble", a déclaré Bradley à E! News. "Alors, elle me fait entièrement confiance et me laisse apporter mes propres idées pour qu'on décide ensemble du look final !"

Et si cela ne vous suffit pas, quelques-unes de nos stars préférées nous ont offert un petit aperçu de leurs préparations sur les réseaux sociaux, sans même quitter leurs villas.