People's Choice Awards 2020 : découvrez Demi Lovato et toutes les stars sur le tapis rouge

L'heure est venue de faire entendre sa voix !

Les E! People's Choice Awards 2020 sont enfin là, et les plus grands noms de la pop culture sont en train de se rassembler pour une cérémonie très spéciale où les grands vainqueurs sont choisis par des fans comme vous.

En direct du Barker Hangar en Californie, Demi Lovato présentera la cérémonie de deux heures en direct, cérémonie qui nous promet des lives impressionnants, des moments époustouflants et de nombreuses surprises. D'ailleurs, Jennifer Lopez, Tyler Perry et Tracee Ellis Ross ne sont que quelques-uns des visages célèbres qui seront mis à l'honneur au cours de la cérémonie.

Bien que la retransmission de cette année soit un peu différente à cause de la pandémie du coronavirus, certaines traditions ne se démodent jamais. Eh oui, on parle du tapis rouge avec ses tenues somptueuses et toutes ses stars.

Des artistes qui se produiront sur scène comme Justin Bieber ou Chloe X Halle aux remettants comme Addison Rae et Tiffany Haddish, on garde un œil sur toutes les célébrités qui vont participer à la cérémonie de cette année.