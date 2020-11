People's Choice Awards 2020 : la liste complète des vainqueurs

Sur le même sujet : Les E! People's Choice Awards 2020 approchent

Et les lauréats des E! People's Choice Awards 2020 sont...

Les People's Choice Awards 2020 seront diffusés ce soir, en direct sur E!, dès 21 h, heure californienne (6 h du matin en France). Les artistes du monde de la musique, du cinéma, de la télé et de la pop culture seront couronnés au cours de la seule remise de prix votée par le public ! Plus d'un milliard de votes ont été enregistrés cette année — oui, vous avez bien lu ! — pour décider qui étaient les meilleurs des meilleurs en 2020.

Beaucoup de stars au talent incroyable sont nominées ce soir, dont Justin Bieber et Lady Gaga, qui ont décroché 7 nominations chacun, faisant d'eux les artistes masculin et féminin les plus nominés de la soirée. Autres grands noms du showbiz qui pourraient repartir avec une statuette ce soir : Meghan Thee Stallion, Ariana Grande, Cardi B et The Weeknd côté chanson, Cole Sprouse, Ellen Pompeo, Dan Levy et Issa Rae pour la télé et Will Smith, Charlize Theron, Tiffany Haddish et Noah Centineo pour le cinéma.

Mais n'oublions pas les athlètes, les stars des réseaux sociaux, les humoristes et les influenceurs beauté non plus !