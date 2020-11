Comment Grey's Anatomy a surpris tout le monde en faisant revenir Patrick Dempsey

"Au début, on s'est demandé comment permettre aux gens de s'échapper un peu", a commencé Krista Vernoff. "J'avais pensé à l'image d'une plage pour toute la saison, et j'ai alors appelé Ellen en lui disant : « Et si on faisait revenir un personnage dont tu rêverais sur la plage, ce serait sympa pour les fans. » Et elle m'a répondu : « Contactons Patrick. » Même dans mes rêves les plus fous, je n'y avais jamais pensé, et pourtant, l'idée se présentait."

Apparemment, Ellen Pompeo et Patrick Dempsey avaient passé du temps ensemble et avaient fait une randonnée à Malibu, et étant donné que l'actrice savait combien l'ancien docteur Mamour avait travaillé pour sa fondation contre le cancer dans le Maine, elle s'est dit qu'il aimerait peut-être apporter de la joie aux fans de Grey's Anatomy.