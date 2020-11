Comment regarder les E! People's Choice Awards 2020 à la télé et en ligne

Qui chantera pendant les PCA ?

Fans de Bieber, réjouissez-vous ! Justin sera une des stars qui se produira sur la scène du Barker Hangar cette année. L'interprète de "Lonely" est le chanteur le plus cité cette année avec sept nominations, dont chanteur de l'année, chanson de l'année avec "Intentions" et "Stuck With U", album de l'année avec Changes, clip de l'année et collaboration de l'année avec "Holy", et célébrité des réseaux sociaux de l'année. Le duo Chloe x Halle, nominé dans la catégorie groupe de l'année, montera également sur scène.

Si je rate les PCA en direct à 3 h du matin, y a-t-il une séance de rattrapage ?

Vous avez raté la cérémonie en direct ? Pas de panique ! Les People's Choice Awards seront rediffusés lundi à 13h35 et 22h35 sur E!, avec l'émission sur le tapis rouge à 12 h et 21 h.

Vous n'êtes pas près d'oublier les People's Choice Awards 2020 !