Emily in Paris revient officiellement pour une saison 2 ! Découvrez l’annonce très française

Netflix

"Je ne sais pas encore si nous aurons une saison deux, mais je pense qu'Emily a des choix difficiles et surprenants à faire", a-t-il dit. "La série traite de la façon dont la culture ébranle ses attentes concernant la réalité des choses et leur apparence. Et les apparences seront trompeuses. On va remettre en question sa vision du monde très américaine. On a en tout cas beaucoup de choix à faire en chemin et d'endroits où aller."

"Dans la saison 2, elle s'intégrera plus au monde dans lequel elle vit. Elle apparaîtra plus comme une habitante de la ville", a confié Star à OprahMag.com. "Elle aura un petit peu plus les pieds sur Terre. Elle construit sa vie là-bas."

Bien sûr, on ignore encore quand, exactement, la série fera son retour et comment les acteurs et équipes de tournage vont commencer la production en pleine pandémie de coronavirus. Après tout, tourner dans la Ville Lumière est crucial pour capturer l'énergie façon Un Américain à Paris que dégage la série.

En attendant, on va refaire un marathon Emily in Paris pour la quatrième (cinquième ?) fois.