Hugh Grant révèle avoir eu le coronavirus : "Mes yeux me semblaient trois fois plus gros"

Hugh Grant et sa femme, Anna Eberstein, sont guéris, après avoir combattu le coronavirus au début de la pandémie.

Au cours d'une conversation virtuelle avec Stephen Colbert mardi, l'acteur de la série The Undoing a révélé les symptômes qu'il a ressentis en février. "Ça a commencé avec un drôle de syndrome qui faisait que je n'arrêtais pas de transpirer énormément", a déclaré la star au présentateur du Late Show. "C'était comme un poncho de transpiration, c'était vraiment gênant. Et j'avais l'impression que mes globes oculaires étaient trois fois plus gros que d'habitude et... j'avais l'impression qu'un type énorme était assis sur ma poitrine, genre Harvey Weinstein."

Puis, Hugh Grant a réalisé qu'il ne sentait plus rien alors qu'il marchait dans la rue et il a commencé à "paniquer".

"À ce moment-là, les gens commençaient à parler de ça comme un symptôme. Et j'ai essayé de sentir les fleurs, et rien. J'étais de plus en plus désespéré. J'ai commencé à renifler les poubelles. On finit par avoir envie de renifler les aisselles d'inconnus, juste parce qu'on ne sent rien du tout", a ajouté l'acteur de Quatre mariages et un enterrement.