Le duo Chloe x Halle se produira aux E! PCA 2020, Tiffany Haddish et d'autres stars remettront des prix

Les E! People's Choice Awards 2020 ne manqueront pas de stars !

E! vient d'annoncer une enthousiasmante nouvelle liste de présentateurs et d'artistes devant se produire lors de l'événement culture pop de l'année, qui sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi, à 1 h du matin, sur E!.

Le duo à succès Chloe x Halle se produira durant les PCA 2020 ce dimanche, rejoignant l'artiste déjà annoncé aux PCA Justin Bieber. Ils éblouiront les fans à travers le monde quand ils monteront sur scène pour interpréter leurs tubes.

Quant aux autres visages célèbres qui feront des interventions durant la cérémonie de dimanche, les remettants des PCA de cette année incluront l'influenceuse des réseaux sociaux et star du film à venir He's All That Addison Rae, Alison Brie du film à venir Ma belle-famille, Noël, et moi, le héros de Rebecca Armie Hammer, la chanteuse Bebe Rexha, la star de la série NBC Good Girls Christina Hendricks, la nominée aux PCA 2020 Jameela Jamil du jeu The Misery Index, l'héroïne de WandaVision Kathryn Hahn, le rappeur Machine Gun Kelly, la chanteuse et star du film Feel the Beat Sofia Carson, la star du film Like a Boss et nominée aux PCA Tiffany Haddish et le rappeur Tyler, the Creator.