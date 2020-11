L'avocat de Britney Spears avance qu'elle a peur de son père en pleine bataille autour de sa tutelle

Instagram

La mère de Britney demande également que Jamie, son ex-mari, ne puisse plus être son tuteur, d'après ET. Pendant l'audience de mardi, l'avocat de Lynne Spears a expliqué que le fait d'assister à cette bataille entre son ex et sa fille lui avait brisé le cœur. Lynne souhaiterait respecter les souhaits de celle-ci et repartir sur de bonnes bases.

À 65 ans, elle estime que la relation entre Britney et Jamie s'est dégradée avec le temps, et son avocat a révélé qu'elle avait décrit Britney comme un cheval de course dont il faut s'occuper.