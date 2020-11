Comment Kim Kardashian et sa famille ont réagi à l'interview sans concession de Larsa Pippen

gotpap/Bauer-Griffin/GC Images

Par le passé, nous vous avons révélé que la vraie raison de la fin de l'amitié entre Kim et Larsa était plus banale et graduelle. On apprenait en juillet : "Elles se sont éloignées l'une de l'autre progressivement. C'est la vie. Kim se concentre sur sa vie personnelle, la santé de Kanye, ses quatre jeunes enfants, ses études de droit et ses différents business."

Apparemment, Kim n'a pas ciblé Larsa quand elle s'est désabonnée de son compte l'année dernière puisqu'elle aurait arrêté de suivre "tout le monde en même temps" afin de nettoyer son compte pour ne garder que ses amis proches et sa famille. Visiblement, Larsa n'en faisait pas partie.