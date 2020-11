Découvrez les looks les plus iconiques de Jennifer Lopez au fil des ans

Ce n'est pas pour rien que c'est une icône !

Jennifer Lopez se verra décerner le prix d'Icône du public ce dimanche aux E! People's Choice Awards 2020. Dire que cette reconnaissance est bien méritée serait l'euphémisme de la décennie. La carrière de l'actrice, musicienne, productrice et femme d'affaires couvre plusieurs décennies, plusieurs formes et tendances mode, et elle ne compte pas ralentir de sitôt.

Quand on pense à J.Lo, son travail incroyable n'a d'égal que son impeccable sens de la mode. Avec elle, tout, de ses robes aux décolletés plongeants aux survêtements plus discrets qu'elle porte quand elle n'est pas sur scène, prend des allures de tenue haute couture.

Avant qu'elle ne reçoive son prix d'Icône du public ce dimanche 15 novembre, découvrez tous ses looks les plus iconiques. De cette robe Versace si sexy aux Grammys 2000 à ses robes de bal colorées et looks marquants du gala du Met, une chose est sûre : peu importe ce qu'elle a sur le dos, elle fait toujours mouche quand il s'agit de mode !