Trois Vanessa Hudgens pour le prix d'une dans La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine

Sur le même sujet : Vanessa Hudgens explique pourquoi "Rent: Live" est "d'actualité"

Vanessa Hudgens décroche la timbale avec non pas un, ni deux, mais trois rôles dans son tout dernier film.

La star originelle de Disney touchait notre corde sensible dans son film de Noël façon À nous quatre intitulé La Princesse de Chicago, sorti sur Netflix. Dans la comédie romantique, Vanessa jouait deux femmes identiques mais originaires des rives opposées de l'océan Atlantique. Les personnages — l'une, une pâtissière nommée Stacy De Novo et l'autre, une princesse nommée duchesse Margaret Delecourt — décident d'échanger leurs vies pour les fêtes.

Le film inclut tous les clichés des classiques de la comédie romantique, y compris deux prétendants séduisants, le prince Edward, interprété par Sam Palladio, et le roturier Kevin, interprété par Nick Sagar.

La bande-annonce de la suite, longue de deux minutes, a été postée le 9 novembre sur YouTube et promet de nous offrir le même genre de scènes classiques adorables et absolument indispensables caractéristiques de tous les films de Noël comme savent les faire Lifetime Channel et Disney.

Dans La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine, l'interprète de "Say OK" reprend les rôles d'origine mais avec un retournement de situation épique : elle interprète aussi un troisième sosie plus malicieux nommé Lady Fiona Pembroke, qui est la cousine de la duchesse Margaret.