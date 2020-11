Huit fois où Tyler Perry a utilisé sa célébrité pour faire le bien

Un don d'un million

En 2009, il a versé un million de dollars à la NAACP, le plus gros don jamais fait à la National Association for the Advancement of Colored People (l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur). Il a fait ce don pour commémorer le centenaire de l'association. C'est l'association de défense des droits civiques la plus vieille et la plus importante. La star a acheté plusieurs tableaux de Jacob Lawrence et des tableaux d'autres artistes célèbres comme Jonathan Green, Elizabeth Catlett et Sam Gilliam pour la NAACP.