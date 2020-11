Viola Davis revient sur sa collaboration avec le "grand artiste" Chadwick Boseman

Sur le même sujet : Flash-back E! : souvenirs de Chadwick Boseman

Viola Davis se souvient de Chadwick Boseman comme peu de gens peuvent le faire.

Avant de nous quitter, l'acteur a joué aux côtés de l'actrice dans Le Blues de Ma Rainey, qui doit sortir sur Netflix le 18 décembre. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois où ils avaient travaillé ensemble. On peut aussi les voir dans Get on Up, le biopic sur James Brown de 2014. Avant la sortie de leur ultime collaboration, la comédienne est revenue sur leur association dans un article pour le numéro de décembre du magazine InStyle.

"C'était un homme magnifique et un grand artiste", a ainsi déclaré Viola à son sujet. "C'est comme a dit Issa Rae : il était à nous en tant qu'Afro-Américains. C'était quelqu'un qui avait une qualité que peu de gens ont de nos jours, jeunes ou vieux, à savoir un engagement total dans l'art de jouer la comédie. Indépendamment de l'ego, indépendamment de tout ça. Il a gardé le même agent depuis le début de sa carrière."

Viola se rappelle que Chadwick "ne voulait absolument pas être traité comme une star" sur le plateau. "Il détestait ça", a-t-elle ajouté. "Vraiment. On a même eu une petite discussion à ce sujet. Il m'avait dit : « Viola, le travail et toutes ces heures ne me gênent pas. C'est tout le reste qui m'épuise. » Il détestait la célébrité. Je dois dire que c'est notre cas à tous. Parce qu'on doit être un personnage qu'on ne connaît pas."