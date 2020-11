Le frère de la princesse Diana partage une photo d’enfance rare de la défunte princesse

L'histoire de la princesse Diana sera racontée dans la saison quatre de la série Netflix The Crown, qui sera diffusée à partir du 15 novembre et dans laquelle Emma Corrin interprète une version jeune de la future princesse au début de son idylle avec le prince Charles. D'après la description officielle de Netflix, la saison à venir montre comment "l'idylle de Charles avec une jeune Lady Diana Spencer offre au peuple britannique le conte de fées dont il avait grand besoin", tandis que "derrière les portes closes, la famille royale est de plus en plus divisée".