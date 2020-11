Le prince Harry célèbre le jour du Souvenir à L.A. après avoir été rejeté par le palais de Buckingham

Mais bien que la requête du prince Harry n'ait pas trouvé d'écho favorable, celui-ci a partagé un message positif lors d'une interview dans le podcast Declassified.

"Même quand on ne peut pas être tous ensemble, on se souvient ensemble", a-t-il rappelé dimanche. "Le jour du Souvenir est un moment de respect et d'espoir. Respect pour ceux qui nous ont précédé et espoir en un monde plus sûr."