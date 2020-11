Gabriella Brooks et Liam Hemsworth très tendres pour fêter l’anniversaire de Luke Hemsworth

Sur le même sujet : Liam Hemsworth craque pour sa copine, Gabriella Brooks

Daisy et Gatsby, c'est vous ? Liam Hemsworth et sa petite amie, Gabriella Brooks, semblaient très amoureux alors qu'ils étaient transportés de 2020 à 1920.

Le 7 novembre, Chris Hemsworth a partagé une photo des membres de sa famille, tous sur leur 31, mais à la façon des années folles, pour fêter le 40e anniversaire de son frère Luke Hemsworth.

Outre Craig et Leonie Hemsworth, les parents des célèbres frangins, l'épouse de Chris, Elsa Pataky, celle de Luke, Samantha Hemsworth et la petite amie de Liam, Gabriella, étaient aussi présentes. Le héros de Hunger Games et sa petite amie mannequin se montrent particulièrement tendres sur la photo de groupe, sur laquelle on voit Liam serrer Gabriella contre lui.

En légende de la photo, Chris a écrit : "Joyeux 40e anniversaire @hemsworthluke espèce de grande légende !!"

Samantha a aussi partagé des photos des festivités sur Instagram, écrivant : "Ma personne préférée au monde @hemsworthluke plus quelques autres sacrées légendes." On peut voir Gabriella sur les photos, vêtue d'une petite robe charleston noire, sans Liam.

Liam et Gabriella sont ensemble depuis près d'un an. Le couple a d'abord été repéré en janvier, s'embrassant sur la plage de Byron Bay, en Australie. Peu après, on les a vus déjeuner avec les parents de Liam.