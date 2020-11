Johnny Depp écarté des Animaux fantastiques après avoir perdu son procès pour diffamation

Sur le même sujet : Johnny Depp quitte "Les Animaux fantastiques"

Johnny Depp vient d'être contraint de quitter le 3e volet des Animaux fantastiques après avoir perdu son procès pour diffamation suite aux accusations d'agressions physiques à l'encontre de son ex-femme Amber Heard.

"Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont offert leur soutien et leur loyauté", a commencé l'acteur, qui incarnait jusque-là Grindelwald dans le spin-off des Harry Potter, dans un message sur Instagram vendredi. "J'ai été ébahi et touché par tous vos messages d'amour et d'intérêt, surtout ces derniers jours. Ensuite, j'aimerais vous faire savoir que Warner Bros. m'a demandé d'abandonner le personnage de Grindelwald dans Les Animaux fantastiques et que j'ai respecté et accepté cette requête."

"Enfin, j'aimerais dire ceci. Ma détermination reste forte et j'ai l'intention de prouver que ces accusations contre moi sont fausses. Ce moment ne définira pas ma vie et ma carrière", a conclu la star.

Warner Bros., le studio derrière la franchise, a également publié un communiqué : "Nous remercions Johnny pour son travail sur ces films jusqu'à présent. Les Animaux fantastiques – 3e partie est actuellement en tournage, et le rôle de Gellert Grindelwald va être redistribué. Le film sortira au cinéma dans le monde entier à l'été 2022."