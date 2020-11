La première photo de Tom Holland sur le tournage de Spider-Man 3 est à l’image de 2020

Sur le même sujet : Tom Holland parle du fait de travailler avec les meilleurs acteurs de l’Univers Marvel

Spider-Man est de retour pour protéger le peuple de la Terre… du COVID-19.

Tom Holland reprend son rôle de Peter Parker dans Spider-Man 3, la suite de Spider-Man: Far From Home, le film de 2019 inclus dans la franchise cinématographique de l'Univers cinématographique Marvel, et a récemment atterri à Atlanta pour tourner le film très attendu. Vendredi 6 novembre, l'acteur de 24 ans a posté sur sa page une photo de lui dans un décor de tournage vêtu de son costume de super-héros, ainsi que d'un masque de protection blanc par-dessus celui rouge, noir et blanc de Spidey.

Il a écrit : "Portez un masque, j'en porte deux…" La photo, qui montre son personnage accroupi en position de combat, a aussi été postée sur la page Instagram officielle du film.

Fin octobre, l'acteur britannique avait partagé une vidéo de lui dans sa story Instagram le montrant vêtu d'un sweat à capuche, d'une casquette de base-ball et d'un masque de protection en tissu et disant : "Bon, on vient d'atterrir à Atlanta, et c'est l'heure de tourner Spider-Man 3. C'est parti !"