L'évolution mode de Tracee Ellis Ross, de mannequin des années 90 à reine du tapis rouge

Les années ne font que la rendre de plus en plus belle !

C'est officiel ! Tracee Ellis Ross va recevoir le prix d'Icône de la mode aux E! People's Choice Awards 2020, ce qui ne devrait pas surprendre les fans de l'actrice qui suivent sa carrière depuis des années. Elle sait toujours choisir des looks uniques et des ensembles surprenants pour le tapis rouge.

Même quand elle se détend chez elle, son style personnel arrive toujours à rendre ses abonnés verts de jalousie. Qui ne le serait pas ? Non seulement c'est une actrice primée qui joue actuellement dans la série à succès Black-ish, mais c'est aussi la fille de la reine de la soul Diana Ross et la sœur du musicien et acteur Evan Ross.

Depuis ses débuts de mannequin dans les années 90, Tracee assure au niveau de la mode et, heureusement, on a réussi à retrouver certains de ses meilleurs looks au fil des années. Elle n'est pas devenue une fashionista du jour au lendemain, et voici les photos qui vous le prouvent.