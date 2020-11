Les stars célèbrent la victoire historique de Kamala Harris, première vice-présidente des États-Unis

Malala Yousafzai : "Félicitations à la vice-présidente élue @KamalaHarris !"

Michelle Obama : "Je suis plus qu'enchantée que mon ami @JoeBiden et notre première vice-présidente noire et indienne, @KamalaHarris, soient sur le point de redonner de la dignité, de la compétence et de la générosité à la Maison-Blanche. Notre pays en a bien besoin."

Tina Knowles-Lawson : "Oui, vous l'avez fait, Madame la vice-présidente et président Biden !!!! Ça sonne vraiment bien !!! Merci à tous ceux qui ont voté et ont rendu ça possible !!!!! Merci à Dieu Tout-Puissant !!!! Je suis on ne peut plus heureuse et pleine d'admiration et de remerciements !!!"

Tracee Ellis Ross : "Président élu @joebiden et Madame la vice-présidente @kamalaharris !!! Allons-y ! Commençons la guérison !!"

Shangela Laquifa Wadley : "Eh oui Madame la VP @KamalaHarris... J'espère que vous fêtez ça quelque part avec un éventail aujourd'hui avec BEAUCOUP DE FIERTÉ !! Félicitations à vous ainsi qu'au président élu @JoeBiden !! HALLÉLUUUUIA !!!!!!"

Porsha Williams : "C'est un nouveau jour !!!!!! C'est parti @kamalaharris !! Gardons la même énergie pour le deuxième tour des élections sénatoriales !!! Élisons #Warnock et #Ossoff en janvier."