Joe Biden remporte l'élection américaine de 2020 : découvrez la réaction des stars

Amber Riley : "Quand on se bat, on gagne. Il y a encore du travail, mais pour le moment, fêtons ça."

Jenna Dewan : "Nous avons notre première vice-présidente @KamalaHarris !!!! Pensez-y. Quel moment énorme."

Chrissy Teigen : "Bon sang, j'ai l'impression d'avoir retiré une couverture lestée, défait mon soutif et enlevé mes extensions en même temps."

Tan France : "C'est historique. Oui, fêtez cette victoire, et le fait que la démocratie a fonctionné ! Mais il y a tellement à faire, quand on sait combien de gens ont voté pour ce que Trump représente.

Le combat pour une Amérique meilleure, décente et généreuse n'est pas fini. Ceux qui ont voté pour Trump trouveront une autre version de lui, pendant les 4 prochaines années, qui encouragera leurs idées racistes, homophobes, transphobes et islamophobes. Ne croyons pas naïvement que tout est fini. Il y a des problèmes encore plus importants qui sont sous-jacents. Mais, aujourd'hui, on a l'impression que l'Amérique peut de nouveau être GRANDE !"

Dan Levy : "Quel grand jour pour la bonté."